Як "Шахтар" може вийти в плей-офф Ліги чемпіонів: турнірна ситуація і попередній досвід

Матч "Порту" – "Шахтар" відбудеться на Піренеях 13 грудня. Поєдинок прийме арена "Драгау". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

До очного протистояння віце-чемпіон Португалії та "гірники" підійшли з рівною кількістю очок – по 9 пунктів. Утім, за рівної кількості залікових балів перевагу матиме команда з кращими результатами в очних зустрічах. Перший матч "дракони" виграли (3:1) з голами Галено (двічі) та Таремі.

Отже, нічия на виїзді "Шахтар" не влаштовуватиме. До плей-офф Кубка чемпіонів колектив Маріно Пушіча потрапить лише в разі перемоги. Позитивним моментом залишається відсутність додаткових параметрів перемоги на кшталт кількості забитих чи пропущених м'ячів або перебігу подій у паралельному поєдинку.

Будь-який інший підсумок зустрічі, окрім перемоги "гірників", відправить "Шахтар" до Ліги Європи. Там чемпіон України потрапить до плей-офф Ліги Європи. У цьому раунді команди, що фінішували третіми в основній сітці Ліги чемпіонів, зустрінуться з другими колективами в групах менш престижного єврокубка.

Досі "Шахтар" чотири рази виходив у 1/8 фіналу Кубка чемпіонів. Уперше це сталося в сезоні 2010/11. Тоді "гірники" сенсаційно виграли квартет із лондонським "Арсеналом", португальською "Брагою" і белградським "Партизаном" (15 очок) і отримали в суперники "Рому". Команду Франческо Тотті вдалося двічі перемогти (3:2, 3:0), але в чвертьфіналі хлопці Мірчі Луческу потрапили під коток "Барселони" (1:5, 0:1).

Новий успіх прийшов до "Шахтаря" в кампанії 2012/13. "Гірники" вийшли з непростої групи, де змагалися туринський "Ювентус", лондонський "Челсі" та данський "Норшелланн". У фінальному турі донеччани програли вдома "Юве" (0:1), але випередили англійський гранд за додатковими показниками. На цьому везіння завершилося. На "Донбас Арені" команда Луческу не втримала перемогу над "Боруссією" (2:2), а в Дортмунді отримала від "джмелів" гучного ляпаса (0:3).

У сезоні 2014/15 "Шахтар" змагався в одному квартеті з "Порту". До 1/8 фіналу вийшли обидві команди, а в останньому турі давні знайомі якраз зустрілися на "Драгау". Щоправда, тоді обох влаштовувала нічия. На ній суперники і зупинилися (1:1). Злим генієм "гірників" знову став Хосеп Гвардіола. Після нульової нічиєї у Львові його "Баварія" знищила "Шахтар" у Мюнхені. Так, це саме те фіаско з вилученням Кучера та пенальті в дебюті (7:0).

Нарешті наразі остання звитяга "гірників" відбулася в кампанії 2017/18. Жереб знову був непростим для "Шахтаря". Підопічні Паулу Фонсеки потрапили до групи F разом із англійським "Манчестер Сіті" (знову Гвардіола!), італійським "Наполі" та роттердамським "Фейєнордом". Та цього разу вітчизняний гранд переграв невмотивовану команду Пепа в останньому турі (2:1). Проте, зосередитися на внутрішніх змаганнях "Шахтарю" довелося вже після 1/8 фіналу. "Гірники" прикро поступилися "Ромі" (2:1, 0:1) та мінімум на 6 років забули про плей-офф.