Как "Шахтер" может выйти в плей-офф Лиги чемпионов: турнирная ситуация и предыдущий опыт

Матч "Порту" – "Шахтер" состоится на Пиренеях 13 декабря. Поединок примет арена "Драгау". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

К очному противостоянию вице-чемпион Португалии и "горняки" подошли с равным количеством очков – по 9 пунктов. Впрочем, при равном количестве зачетных баллов преимущество будет иметь команда с лучшими результатами в очных встречах. Первый матч "драконы" выиграли (3:1) с голами Галено (дважды) и Тареми.

Следовательно, ничья на выезде "Шахтер" не будет устраивать. В плей-офф Кубка чемпионов коллектив Марино Пушича попадет только в случае победы. Положительным моментом остается отсутствие дополнительных параметров победы вроде количества забитых или пропущенных мячей либо хода событий в параллельном поединке.

Любой другой результат встречи, кроме победы "горняков", отправит "Шахтер" в Лигу Европы. Там чемпион Украины попадет в плей-офф Лиги Европы. В этом раунде команды, финишировавшие третьими в основной сетке Лиги чемпионов, встретятся со вторыми коллективами в группах менее престижного еврокубка.

До сих пор "Шахтер" четырежды выходил в 1/8 финала Кубка чемпионов. Впервые это произошло в сезоне 2010/11. Тогда "горняки" сенсационно выиграли квартет с лондонским "Арсеналом", португальской "Брагой" и белградским "Партизаном" (15 очков) и получили в соперники "Рому". Команду Франческо Тотти удалось дважды победить (3:2, 3:0), но в четвертьфинале ребята Мирчи Луческу попали под каток "Барселоны" (1:5, 0:1).

Новый успех пришел к "Шахтеру" в кампании 2012/13. "Горняки" вышли из непростой группы, где соревновались туринский "Ювентус", лондонский "Челси" и датский "Норшелланн". В финальном туре дончане проиграли дома "Юве" (0:1), но опередили английский гранд по дополнительным показателям. На этом везение завершилось. На "Донбасс Арене" команда Луческу не удержала победу над "Боруссией" (2:2), а в Дортмунде получила от "шмелей" громкую оплеуху (0:3).

В сезоне 2014/15 "Шахтер" соревновался в одном квартете с "Порту". В 1/8 финала вышли обе команды, а в последнем туре старые знакомые как раз встретились на "Драгау". Правда, тогда обоих устраивала ничья. На ней соперники и остановились (1:1). Злым гением "горняков" снова стал Хосеп Гвардиола. После нулевой ничьей во Львове его "Бавария" уничтожила "Шахтер" в Мюнхене. Да, это именно то фиаско с удалением Кучера и пенальти в дебюте (7:0).

Наконец пока последняя победа "горняков" состоялась в кампании 2017/18. Жребий снова был непростым для "Шахтера". Подопечные Паулу Фонсеки попали в группу F вместе с английским "Манчестер Сити" (опять Гвардиола!), итальянским "Наполи" и роттердамским "Фейеноордом". Но в этот раз отечественный гранд обыграл немотивированную команду Пепа в последнем туре (2:1). Однако сосредоточиться на внутренних соревнованиях "Шахтеру" пришлось уже после 1/8 финала. "Горняки" досадно уступили "Роме" (2:1, 0:1) и минимум на 6 лет забыли о плей-офф.