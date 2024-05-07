Як СБУ ловить агентів російських спецслужб в Україні: відповідь Малюка
Більшість російських агентів затримують ще до того, як вони встигають завдати шкоди. Часто за затриманими ховається ціла мережа.
Про це розповів голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк в матеріалі РБК-Україна "Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду".
Як пояснив Малюк, маркером результативності роботи СБУ є те, що протягом минулого року було викрито 47 агентурних мереж, а з початку поточного - ще 11.
"Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - розповів голова СБУ,
За словами Малюка, перед затриманням, за навідником деякий час стежать. Зокрема йому можуть "згодувати" завідомо неправдиву інформацію. Останнє може допомогти в розкритті цілої мережі, якщо ж вона існує.
Речник СБУ Артем Дехтяренко, своєю чергою, пояснив, що для збору інформації використовують безліч методів: від моніторингу відкритих даних, чи інформації від власних джерел і закінчуючи свідченнями затриманих. Зокрема існують й контррозвідувальні заходи, втім, подробиці щодо цього не розкриваються.
Скільки справ відкрито на коригувальників і навідників
Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією, відкрито більше 2,5 тисячі справ проти українців, які зрадили свою країну. Більше 500 справ стосуються ворожих коригувальників.
Мотивація у зрадників різноманітна:
- заробіток;
- ідейні міркування;
- бажання "застовпити" за собою місце в окупаційній владі.
Здебільшого зрадників вербують Федеральна служба безпеки (ФСБ) й Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. Часто їх знаходять у соціальних мережах, рідше зрадники самостійно виходять на контакт.
"Викриття коригувальників, які допомагають ворогу, - це один із ключових напрямів СБУ. Ми системно працюємо над тим, щоб вичистити таку агентуру з усіх сфер. Бо розуміємо, наскільки важлива ця робота для нашої перемоги", - пояснив Малюк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, як російські агенти ФСБ та ГРУ, яких було затримано в Україні, поводяться на допитах.
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