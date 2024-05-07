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Як СБУ ловить агентів російських спецслужб в Україні: відповідь Малюка

Вівторок 07 травня 2024 08:48
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Як СБУ ловить агентів російських спецслужб в Україні: відповідь Малюка Фото: Василь Малюк, голова Служби безпеки України (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Більшість російських агентів затримують ще до того, як вони встигають завдати шкоди. Часто за затриманими ховається ціла мережа.

Про це розповів голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк в матеріалі РБК-Україна "Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду".

Як пояснив Малюк, маркером результативності роботи СБУ є те, що протягом минулого року було викрито 47 агентурних мереж, а з початку поточного - ще 11.

"Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - розповів голова СБУ,

За словами Малюка, перед затриманням, за навідником деякий час стежать. Зокрема йому можуть "згодувати" завідомо неправдиву інформацію. Останнє може допомогти в розкритті цілої мережі, якщо ж вона існує.

Речник СБУ Артем Дехтяренко, своєю чергою, пояснив, що для збору інформації використовують безліч методів: від моніторингу відкритих даних, чи інформації від власних джерел і закінчуючи свідченнями затриманих. Зокрема існують й контррозвідувальні заходи, втім, подробиці щодо цього не розкриваються.

Скільки справ відкрито на коригувальників і навідників

Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією, відкрито більше 2,5 тисячі справ проти українців, які зрадили свою країну. Більше 500 справ стосуються ворожих коригувальників.

Мотивація у зрадників різноманітна:

  • заробіток;
  • ідейні міркування;
  • бажання "застовпити" за собою місце в окупаційній владі.

Здебільшого зрадників вербують Федеральна служба безпеки (ФСБ) й Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії. Часто їх знаходять у соціальних мережах, рідше зрадники самостійно виходять на контакт.

"Викриття коригувальників, які допомагають ворогу, - це один із ключових напрямів СБУ. Ми системно працюємо над тим, щоб вичистити таку агентуру з усіх сфер. Бо розуміємо, наскільки важлива ця робота для нашої перемоги", - пояснив Малюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, як російські агенти ФСБ та ГРУ, яких було затримано в Україні, поводяться на допитах.

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