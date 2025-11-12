UA

Як санкції впливають на прибуток РФ? Оцінка української розвідки

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо результатів тиску на енергетичну галузь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на Росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти", - розповів Зеленський.

Голова держави зазначив, що нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд доларів бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор.

Глава держави зазначив, що все це обмежує російську воєнну машину. Крім того, працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції. 

Визначені також напрямки подальшого санкційного тиску. 

"Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше. І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном", - повідомив президент.

Операції ГУР

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що в рамках спецоперації Головного управління розвідки в Московській області було виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кільцевий", який допомагав забезпечувати російську армію.

У розвідці звернули увагу, що об'єкт був захищений антидроновою сіткою, його стерегла воєнізована охорона, але це росіянам не допомогло.

Також нещодавно стало відомо, що бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію в Покровську, унаслідок якої було знищено російських солдатів та їхні позиції.

Українські розвідники висадилися з вертольотів у район активних бойових дій і почали знищувати ворога.

