Как санкции влияют на прибыль РФ? Оценка украинской разведки

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко о результатах давления на энергетическую отрасль России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Есть важные результаты нашего общего с партнерами давления на Россию. В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти", - рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 млрд долларов бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор.
Глава государства отметил, что все это ограничивает российскую военную машину. Кроме того, работают эффективно и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции.
Определены также направления дальнейшего санкционного давления.
"Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота, - танкеров россияне используют уже меньше. И отдельно сегодня обсудили с руководителем СВР Украины меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом", - сообщил президент.
Напомним, 1 ноября стало известно, что в рамках спецоперации Главного управления разведки в Московской области был выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой", который помогал обеспечивать российскую армию.
В разведке обратили внимание, что объект был защищен антидроновой сеткой, его стерегла военизированная охрана, но это россиянам не помогло.
Также недавно стало известно, что бойцы Главного управления разведки провели спецоперацию в Покровске, в результате которой были уничтожены российские солдаты и их позиции.
Украинские разведчики высадились с вертолетов в район активных боевых действий и начали уничтожать врага.