ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Як санкції впливають на прибуток РФ? Оцінка української розвідки

Україна, Середа 12 листопада 2025 16:14
UA EN RU
Як санкції впливають на прибуток РФ? Оцінка української розвідки Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо результатів тиску на енергетичну галузь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на Росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти", - розповів Зеленський.

Голова держави зазначив, що нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд доларів бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор.

Глава держави зазначив, що все це обмежує російську воєнну машину. Крім того, працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції.

Визначені також напрямки подальшого санкційного тиску.

"Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше. І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном", - повідомив президент.

Операції ГУР

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що в рамках спецоперації Головного управління розвідки в Московській області було виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кільцевий", який допомагав забезпечувати російську армію.

У розвідці звернули увагу, що об'єкт був захищений антидроновою сіткою, його стерегла воєнізована охорона, але це росіянам не допомогло.

Також нещодавно стало відомо, що бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію в Покровську, унаслідок якої було знищено російських солдатів та їхні позиції.

Українські розвідники висадилися з вертольотів у район активних бойових дій і почали знищувати ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
Новини
ЗСУ відійшли з Рівнопілля на вигідні рубежі, противника зупинено, - Сили оборони Півдня
ЗСУ відійшли з Рівнопілля на вигідні рубежі, противника зупинено, - Сили оборони Півдня
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа