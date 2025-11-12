Как санкции влияют на прибыль РФ? Оценка украинской разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Есть важные результаты нашего общего с партнерами давления на Россию. В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 млрд долларов бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор.

Глава государства отметил, что все это ограничивает российскую военную машину. Кроме того, работают эффективно и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции.

Определены также направления дальнейшего санкционного давления.

"Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота, - танкеров россияне используют уже меньше. И отдельно сегодня обсудили с руководителем СВР Украины меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом", - сообщил президент.