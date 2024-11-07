Українці можуть розрахувати розмір пенсії онлайн: як це зробити
Пенсійний калькулятор - це онлайн-сервіс, що дозволяє розрахувати наявний страховий стаж та визначити можливий вік виходу на пенсію. Сервіс враховує всі періоди трудової діяльності, зокрема ті, що були до 1 січня 2004 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юридичного порадника для ВПО.
На основі введених даних калькулятор розраховує орієнтовний розмір пенсії.
Як скористатися?
- Перейдіть на Портал електронних послуг ПФУ
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Авторизуйтесь за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису). Сервіс доступний лише для користувачів, які увійшли на Портал за допомогою КЕП, оскільки це дозволяє отримати інформацію з Реєстру застрахованих осіб.
- Обирайте алгоритм розрахунку:
- За введеними даними про трудову діяльність.
- З урахуванням прогнозованого страхового стажу на дату виходу на пенсію.
- Актуалізуйте дані трудової діяльності. Ви можете додати нові періоди роботи, вказати рівень заробітної плати та при потребі відредагувати щомісячний заробіток.
- Запустіть розрахунок пенсії. Натисніть "Зберегти та розрахувати", щоб побачити орієнтовний розмір пенсії та детальний протокол розрахунку.
Скористатися "Пенсійним калькулятором" можна не лише онлайн. Сервіс доступний також у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду України.
Калькулятор враховує лише актуальні дані і не робить прогнозів щодо зростання середньої зарплати чи інфляції.
Нагадаємо,що Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення.
Крім того,по містах України починається опалювальний сезон, тому суми у платіжках за комуналку суттєво зростуть. Водночас низка категорій споживачів зможуть користуватися субсидіями та пільгами.