Українці можуть розрахувати розмір пенсії онлайн: як це зробити

Фото: українці можуть самі розрахувати розмір пенсії (GettyImages)

Пенсійний калькулятор - це онлайн-сервіс, що дозволяє розрахувати наявний страховий стаж та визначити можливий вік виходу на пенсію. Сервіс враховує всі періоди трудової діяльності, зокрема ті, що були до 1 січня 2004 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юридичного порадника для ВПО.