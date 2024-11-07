Украинцы могут рассчитать размер пенсии онлайн: как это сделать

Фото: украинцы могут сами рассчитать размер пенсии (Getty Images)

Пенсионный калькулятор - это онлайн-сервис, позволяющий рассчитать имеющийся страховой стаж и определить возможный возраст выхода на пенсию. Сервис учитывает все периоды трудовой деятельности, в том числе до 1 января 2004 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юридического советчика для ВПЛ.