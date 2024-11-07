ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы могут рассчитать размер пенсии онлайн: как это сделать

Украина, Четверг 07 ноября 2024 02:11
UA EN RU
Украинцы могут рассчитать размер пенсии онлайн: как это сделать Фото: украинцы могут сами рассчитать размер пенсии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пенсионный калькулятор - это онлайн-сервис, позволяющий рассчитать имеющийся страховой стаж и определить возможный возраст выхода на пенсию. Сервис учитывает все периоды трудовой деятельности, в том числе до 1 января 2004 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юридического советчика для ВПЛ.

На основе введенных данных калькулятор рассчитывает ориентировочный размер пенсии.

Как воспользоваться?

  • Перейдите на Портал электронных услуг ПФУ.

  • Авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи). Сервис доступен только для пользователей, вошедших на Портал с помощью КЭП, так как это позволяет получить информацию из Реестра застрахованных лиц.

  • Выберите алгоритм расчета:

  • По введенным данным о трудовой деятельности.

  • С учетом прогнозируемого страхового стажа на дату выхода на пенсию.

  • Актуализируйте данные трудовой деятельности. Вы можете добавить новые периоды работы, указать уровень заработной платы и при необходимости отредактировать суммы ежемесячного заработка.

  • Запустите расчёт пенсии. Нажмите "Сохранить и рассчитать", чтобы увидеть ориентировочный размер пенсии и подробный протокол расчёта.

Воспользоваться "Пенсионным калькулятором" можно не только онлайн. Сервис также доступен в сервисных центрах главных управлений Пенсионного фонда Украины.

Калькулятор учитывает только актуальные данные и не делает прогнозов относительно роста средней зарплаты или инфляции.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учётом услуги отопления жилого помещения.

Кроме того, в городах Украины начинается отопительный сезон, поэтому суммы в платежках за коммунальные услуги значительно вырастут. В то же время ряд категорий потребителей смогут воспользоваться субсидиями и льготами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США