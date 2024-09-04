Як розрахувати розмір майбутньої пенсії та стаж: нові можливості сервісу ПФУ

Українці можуть оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком за допомогою електронного сервісу "Пенсійний калькулятор". Тепер цю послугу можна отримати не лише онлайн.
РБК-Україна розповідає, як розрахувати майбутню пенсію та дізнатися свій страховий стаж.
Сервіс "Пенсійний калькулятор" на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду дає можливість оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком. Також можна визначити наявний страховий стаж людини, якщо ввести всі необхідні дані за трудовою книжкою за періоди до 1 січня 2004 року та визначити вік, коли можна буде вийти на пенсію з урахуванням стажу.
Досі українці могли скористатися сервісом лише через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Тепер реалізований ще один режим доступу до послуги – у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду України.
Це означає, що людина може звернутися до сервісного центру ПФУ, а фахівці, які ведуть прийом громадян, можуть за допомогою "Пенсійного калькулятора" розрахувати її страховий стаж та орієнтовний розмір пенсії.
Для цього електронний сервіс використовує дані, які є в електронних реєстрах Пенсійного фонду. За потреби можна додати інформацію про ті періоди роботи, які в реєстрах відсутні.
Скористатися "Пенсійним калькулятором" можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Зареєструватися треба за допомогою електронного цифрового підпису. Алгоритм дій буде такий:
Фото: Зразок використання сервісу "Пенсійний калькулятор" (скриншот РБК-Україна/ portal.pfu.gov.ua)
Після розрахунку пенсії користувач отримає таку інформацію:
Ці результати розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ постійно. Вносити зміни та уточнення, а також розраховувати пенсію можна необмежену кількість разів.
У ПФУ зазначають, що "Пенсійний калькулятор" розраховує орієнтовний розмір пенсії за віком за показниками на момент розрахунку та з урахуванням чинних механізмів обчислення страхового стажу і заробітної плати. Тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі більш точний.
Нагадаємо, ми писали, що українці можуть докупити стаж для пенсії. Рік страхового стажу у 2024 році коштує майже 21 500 гривень.
Також ми повідомляли, що українцям, які працювали за кордоном, спростили призначення пенсії.
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При підготовці матеріалу використані джерела: сайт Пенсійного фонду України, Мінсоцполітики.