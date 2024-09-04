Как рассчитать размер будущей пенсии и стаж: новые возможности сервиса ПФУ

Сервис использует данные из электронных реестров ПФУ

Сервис "Пенсионный калькулятор" на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда позволяет оценить размер своей будущей пенсии по возрасту. Также можно определить имеющийся страховой стаж человека, если ввести все необходимые данные по трудовой книжке за периоды до 1 января 2004 года и определить возраст, когда можно будет выйти на пенсию с учетом стажа.

До этого украинцы могли воспользоваться сервисом только через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. Теперь реализован еще один режим доступа к услуге – в сервисных центрах главных управлений Пенсионного фонда Украины.

Это означает, что человек может обратиться в сервисный центр ПФУ, а специалисты, ведущие прием граждан, могут с помощью "Пенсионного калькулятора" рассчитать его страховой стаж и ориентировочный размер пенсии.

Для этого электронный сервис использует данные, содержащиеся в электронных реестрах Пенсионного фонда. При необходимости можно добавить информацию о тех периодах работы, которые в реестрах отсутствуют.

Как воспользоваться "Пенсионным калькулятором" самостоятельно

Воспользоваться Пенсионным калькулятором можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ. Зарегистрироваться следует с помощью электронной цифровой подписи. Алгоритм действий будет следуюший:

Проверить актуальность своих персональных данных (ФИО, дату рождения, пол), в случае необходимости – внести правильные данные.

Выбрать алгоритм расчета пенсии – по введенным данным или по стажу, который человек получит на дату наступления пенсионного возраста.

Актуализировать данные по работе – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и при необходимости отредактировать суммы ежемесячного заработка. Надо нажать "Добавить период", в анкете "Новый период трудовой деятельности" заполнить необходимые поля. Сведения о сумме заработной платы можно получить в разделе "Моя заработная плата" в левом горизонтальном меню.

Выполнить расчет пенсии, нажав кнопку "Сохранить и рассчитать".

Фото: Образец использования сервиса "Пенсионный калькулятор" (скриншот РБК-Украина/portal.pfu.gov.ua)

После расчета пенсии пользователь получит следующую информацию:

ориентировочный размер пенсии по введенным данным или с учетом стажа на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

Эти результаты расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ постоянно. Вносить изменения и уточнения, а также рассчитывать пенсию можно неограниченное количество раз.

В ПФУ отмечают, что "Пенсионный калькулятор" рассчитывает ориентировочный размер пенсии по возрасту по показателям на момент расчета и с учетом действующих механизмов исчисления страхового стажа и заработной платы. Поэтому расчет размера пенсии в краткосрочной перспективе более точен.