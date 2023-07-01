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Як розрахувати пенсію самостійно: покрокова інструкція

Фото: розмір майбутньої пенсії можна порахувати онлайн (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Розмір майбутньої пенсії в Україні можна порахувати самостійно. Для цього Пенсійний фонд створив спеціальний онлайн-калькулятор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

Пенсійний калькулятор - це електронний сервіс, який допоможе порахувати ймовірний розмір пенсії. Для цього система враховує вік, стаж та заробіток.

Покрокова інструкція

Для початку потрібно авторизуватися на сайті Пенсійного фонду. Авторизуватися можна за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис чи BankID. Потім відкрити розділ "Портал персональних послуг" та обрати Пенсійний калькулятор.

Користувачу пропонують обрати алгоритм розрахунку пенсій. Краще обрати "З урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку". Цей варіант розрахунку допоможе перевірити, чи має громадянин право отримати пенсію після досягнення певного віку.

Потім потрібно перевірити персональні дані. Якщо є не вся потрібна інформація, її потрібно дописати.

За необхідності можна додати періоди трудової діяльності. Для цього потрібно натиснути "Додати період", ввести місце та період роботи, а також розмір заробітної плати.

Після заповнення всіх даних потрібно натиснути на "Зберегти та розрахувати". калькулятор видасть розраховану пенсію.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

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