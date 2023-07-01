Как рассчитать пенсию самостоятельно: пошаговая инструкция

Пенсионный калькулятор - это электронный сервис, который поможет посчитать вероятный размер пенсии. Для этого система учитывает возраст, стаж и заработок.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно авторизоваться на сайте Пенсионного фонда. Авторизоваться можно с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или BankID. Затем откройте раздел "Портал персональных услуг" и выберите Пенсионный калькулятор.

Пользователю предлагается выбрать алгоритм расчета пенсий. Лучше выбрать "С учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Этот вариант расчета поможет проверить, имеет ли гражданин право получить пенсию по достижении определенного возраста.

Затем следует проверить персональные данные. Если есть не вся нужная информация, ее нужно дописать.

При необходимости можно добавить периоды трудовой деятельности. Для этого нужно нажать "Добавить период", ввести место и период работы, а также размер заработной платы.

После заполнения всех данных нужно нажать "Сохранить и рассчитать". Калькулятор выдаст рассчитанную пенсию.

Напомним, ранее Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

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