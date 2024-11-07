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Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя: поради правоохоронців

Повітряну тривогу в Україні часто оголошують через ворожі "шахеди" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

РФ продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Тож правоохоронці поділились з громадянами найважливішими порадами, які допоможуть розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Facebook.

Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя

За словами правоохоронців, перша та найважливіша порада - дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.

Оскільки двигун ворожого дрона-камікадзе гучний, під час його наближення у повітрі можна почути звук, схожий на роботу двигуна мопеда або бензопили.

Тож, почувши подібний звук, українцям радять намагатись якнайшвидше потрапити до укриття. Це можуть бути:

  • спеціалізовані укриття
  • цокольні поверхи будинків
  • підземні паркінги
  • переходи

Якщо поруч із вами нічого подібного немає, варто хоча б дотримуватися правила "двох стін". Йдеться про те, що від небезпеки (відкритого простору) вас має відділяти щонайменше дві стіни, адже перша може зруйнуватись від удару, а друга - "візьме" на себе уламки.

З огляду на це ховатись безпечніше за другою від фасаду опорною стіною (це може бути передпокій, коридор або тамбур).

Якщо під час атаки ви перебуваєте у транспорті, залишатися в ньому не можна. Натомість потрібно:

  • відбігти якомога далі від дороги
  • знайти там можливе укриття

Спеціалісти не радять ховатися під час повітряної тривоги:

  • у під'їздах
  • під арками
  • на сходових майданчиках
  • у підвалах панельних будинків
  • біля автомобільної техніки
  • біля автозаправних станцій тощо

"Уникайте контакту з БПЛА, що впали, навіть якщо вони пошкоджені. Збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя", - нагадали у патрульній поліції.

Насамкінець українцям вкотре нагадали про необхідність утримуватись від розміщення в інтернеті інформації про місце польоту або збиття дрона.

"Натомість передайте ці дані поліції на номер "112". Дотримуйтесь правил безпеки", - підсумували правоохоронці.

Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "самопальні" ворожі БПЛА з фанери, які відключають двигун за 700 м до цілі.

Читайте також, як РФ почала робити дрони з пінопласту.

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