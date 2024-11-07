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Как распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь: советы правоохранителей

Воздушную тревогу в Украине часто объявляют из-за вражеских "шахедов" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

РФ продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Так что правоохранители поделились с гражданами важнейшими советами, которые помогут распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Facebook.

Как распознать вражеский БПЛА и уберечь жизнь

По словам правоохранителей, первый и самый важный совет - соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и как можно быстрее пройти до ближайшего укрытия.

Поскольку двигатель вражеского дрона-камикадзе громкий, при его приближении в воздухе можно услышать звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

Поэтому, услышав подобный звук, украинцам советуют стараться как можно быстрее попасть в укрытие. Это могут быть:

  • специализированные укрытия
  • цокольные этажи домов
  • подземные паркинги
  • переходы

Если рядом с вами ничего подобного нет, следует хотя бы соблюдать правило "двух стен". Речь идет о том, что от опасности (открытого пространства) вас должно отделять не менее двух стен, ведь первая может разрушиться от удара, а вторая - "возьмет" на себя обломки.

Учитывая это, прятаться безопаснее за второй от фасада опорной стеной (это может быть прихожая, коридор или тамбур).

Если во время атаки вы находитесь в транспорте, оставаться в нем нельзя. Вместо этого нужно:

  • отбежать как можно дальше от дороги
  • найти там возможное укрытие

Специалисты не советуют прятаться во время воздушной тревоги:

  • в подъездах
  • под арками
  • на лестничных площадках
  • в подвалах панельных домов
  • возле автомобильной техники
  • возле автозаправочных станций и т.п.

"Избегайте контакта с БПЛА, которые упали, даже если они повреждены. Сбитые устройства также могут быть опасными для жизни", - напомнили в патрульной полиции.

В заключение украинцам в очередной раз напомнили о необходимости воздерживаться от размещения в интернете информации о месте полета или сбития дрона.

"Вместо этого передайте эти данные полиции на номер "112". Соблюдайте правила безопасности", - подытожили правоохранители.

Пост патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали о "самопальных" вражеских БПЛА из фанеры, которые отключают двигатель за 700 м до цели.

Читайте также, как РФ начала делать дроны из пенопласта.

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