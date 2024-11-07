Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя: поради правоохоронців
РФ продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Тож правоохоронці поділились з громадянами найважливішими порадами, які допоможуть розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Facebook.
Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя
За словами правоохоронців, перша та найважливіша порада - дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.
Оскільки двигун ворожого дрона-камікадзе гучний, під час його наближення у повітрі можна почути звук, схожий на роботу двигуна мопеда або бензопили.
Тож, почувши подібний звук, українцям радять намагатись якнайшвидше потрапити до укриття. Це можуть бути:
- спеціалізовані укриття
- цокольні поверхи будинків
- підземні паркінги
- переходи
Якщо поруч із вами нічого подібного немає, варто хоча б дотримуватися правила "двох стін". Йдеться про те, що від небезпеки (відкритого простору) вас має відділяти щонайменше дві стіни, адже перша може зруйнуватись від удару, а друга - "візьме" на себе уламки.
З огляду на це ховатись безпечніше за другою від фасаду опорною стіною (це може бути передпокій, коридор або тамбур).
Якщо під час атаки ви перебуваєте у транспорті, залишатися в ньому не можна. Натомість потрібно:
- відбігти якомога далі від дороги
- знайти там можливе укриття
Спеціалісти не радять ховатися під час повітряної тривоги:
- у під'їздах
- під арками
- на сходових майданчиках
- у підвалах панельних будинків
- біля автомобільної техніки
- біля автозаправних станцій тощо
"Уникайте контакту з БПЛА, що впали, навіть якщо вони пошкоджені. Збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя", - нагадали у патрульній поліції.
Насамкінець українцям вкотре нагадали про необхідність утримуватись від розміщення в інтернеті інформації про місце польоту або збиття дрона.
"Натомість передайте ці дані поліції на номер "112". Дотримуйтесь правил безпеки", - підсумували правоохоронці.
Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "самопальні" ворожі БПЛА з фанери, які відключають двигун за 700 м до цілі.
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