Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя: поради правоохоронців

РФ продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Тож правоохоронці поділились з громадянами найважливішими порадами, які допоможуть розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва у Facebook.

Як розпізнати ворожий БПЛА та вберегти життя

За словами правоохоронців, перша та найважливіша порада - дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги та якнайшвидше пройти до найближчого укриття.

Оскільки двигун ворожого дрона-камікадзе гучний, під час його наближення у повітрі можна почути звук, схожий на роботу двигуна мопеда або бензопили.

Тож, почувши подібний звук, українцям радять намагатись якнайшвидше потрапити до укриття. Це можуть бути:

спеціалізовані укриття

цокольні поверхи будинків

підземні паркінги

переходи

Якщо поруч із вами нічого подібного немає, варто хоча б дотримуватися правила "двох стін". Йдеться про те, що від небезпеки (відкритого простору) вас має відділяти щонайменше дві стіни, адже перша може зруйнуватись від удару, а друга - "візьме" на себе уламки.

З огляду на це ховатись безпечніше за другою від фасаду опорною стіною (це може бути передпокій, коридор або тамбур).

Якщо під час атаки ви перебуваєте у транспорті, залишатися в ньому не можна. Натомість потрібно:

відбігти якомога далі від дороги

знайти там можливе укриття

Спеціалісти не радять ховатися під час повітряної тривоги:

у під'їздах

під арками

на сходових майданчиках

у підвалах панельних будинків

біля автомобільної техніки

біля автозаправних станцій тощо

"Уникайте контакту з БПЛА, що впали, навіть якщо вони пошкоджені. Збиті пристрої також можуть бути небезпечними для життя", - нагадали у патрульній поліції.

Насамкінець українцям вкотре нагадали про необхідність утримуватись від розміщення в інтернеті інформації про місце польоту або збиття дрона.

"Натомість передайте ці дані поліції на номер "112". Дотримуйтесь правил безпеки", - підсумували правоохоронці.

Допис патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)