Як розпізнати та не захворіти. В МОЗ розповіли про гарячку Західного Нілу

Механізм передачі хвороби

Основними джерелами вірусу Західного Нілу в природі є перелітні птахи, у крові яких вірус знаходиться в значних концентраціях. Менш важливими резервуарами вірусу є дрібні ссавці, гризуни та кажани. Комарі, що кусають заражених птахів, можуть переносити вірус на інші тварини або людей. Люди мають високий рівень сприйнятливості до хвороби, проте в 80% випадків захворювання протікає без симптомів.

Особливо ризикують захворіти ті, хто знаходиться в зонах з високою концентрацією комарів і птахів. До цієї категорії належать працівники тваринницьких ферм і птахоферм, а також мешканці, що проживають поблизу водойм. Вразливими є також мисливці, туристи, лісники та військовослужбовці, які тривало перебувають на заболочених територіях або в близькості до води. Важливо зазначити, що вірус Західного Нілу не передається від людини до людини.

Гарячка Західного Нілу в Україні

В Україні з початку серпня цього року було зафіксовано 41 лабораторно підтверджений випадок гарячки Західного Нілу, а з початку року загальна кількість випадків становить 50. Переважно захворювання діагностували в Києві та Київській області, а один випадок був зареєстрований у Полтавській області.

Симптоми

Більшість людей, інфікованих вірусом Західного Нілу, не відчувають жодних симптомів або мають лише легкі ознаки, схожі на ГРІ.

У близько 20% інфікованих через кілька днів до 2–3 тижнів після зараження, найчастіше через 3-6 днів, можуть виникати симптоми, що нагадують грип: висока температура, головний біль, болі в м’язах і суглобах, загальна слабкість, нудота та діарея. У більш серйозних випадках захворювання проявляється у формі менінгіту або енцефаліту. Летальність від гарячки Західного Нілу коливається від 2% до 14%.

Після перенесення хвороби у пацієнтів формується стійкий імунітет.

Як захиститися від зараження

Лікування гарячки Західного Нілу є симптоматичним і спрямоване на полегшення проявів хвороби. Щоб знизити ризик зараження, важливо вжити заходи для запобігання укусам комарів. Ось кілька порад: