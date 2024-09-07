Как распознать и не заболеть. В Минздраве рассказали о горячке Западного Нила

Механизм передачи болезни

Основными источниками вируса Западного Нила в природе являются перелетные птицы, в крови которых вирус находится в значительных концентрациях. Менее важными резервуарами вируса являются мелкие млекопитающие, грызуны и летучие мыши. Комары, кусающие зараженных птиц, могут переносить вирус на других животных или людей. Люди имеют высокий уровень восприимчивости к болезни, однако в 80% случаев заболевание протекает без симптомов.

Особенно рискуют заболеть те, кто находится в зонах с высокой концентрацией комаров и птиц. К этой категории относятся работники животноводческих ферм и птицеферм, а также жители, проживающие вблизи водоемов. Уязвимы также охотники, туристы, лесники и военнослужащие, которые длительно находятся на заболоченных территориях или в близости к воде. Важно отметить, что вирус Западного Нила не передается от человека к человеку.

Лихорадка Западного Нила в Украине

В Украине с начала августа этого года был зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай лихорадки Западного Нила, а с начала года общее количество случаев составляет 50. Преимущественно заболевание диагностировали в Киеве и Киевской области, а один случай был зарегистрирован в Полтавской области.

Симптомы

Большинство людей, инфицированных вирусом Западного Нила, не испытывают никаких симптомов или имеют лишь легкие признаки, похожие на ОРИ.

У около 20% инфицированных через несколько дней до 2-3 недель после заражения, чаще всего через 3-6 дней, могут возникать симптомы, напоминающие грипп: высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, общая слабость, тошнота и диарея. В более серьезных случаях заболевание проявляется в форме менингита или энцефалита. Летальность от лихорадки Западного Нила колеблется от 2% до 14%.

После перенесения болезни у пациентов формируется стойкий иммунитет.

Как защититься от заражения

Лечение лихорадки Западного Нила является симптоматическим и направлено на облегчение проявлений болезни. Чтобы снизить риск заражения, важно принять меры для предотвращения укусов комаров. Вот несколько советов: