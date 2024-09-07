Как распознать и не заболеть. В Минздраве рассказали о горячке Западного Нила
Геморрагическая лихорадка Западного Нила является вирусным заболеванием, которое преимущественно передается через укусы комаров. Болезнь может вызывать лихорадку и сыпь на коже, а в более серьезных случаях - воспаление мозга и его оболочек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".
Механизм передачи болезни
Основными источниками вируса Западного Нила в природе являются перелетные птицы, в крови которых вирус находится в значительных концентрациях. Менее важными резервуарами вируса являются мелкие млекопитающие, грызуны и летучие мыши. Комары, кусающие зараженных птиц, могут переносить вирус на других животных или людей. Люди имеют высокий уровень восприимчивости к болезни, однако в 80% случаев заболевание протекает без симптомов.
Особенно рискуют заболеть те, кто находится в зонах с высокой концентрацией комаров и птиц. К этой категории относятся работники животноводческих ферм и птицеферм, а также жители, проживающие вблизи водоемов. Уязвимы также охотники, туристы, лесники и военнослужащие, которые длительно находятся на заболоченных территориях или в близости к воде. Важно отметить, что вирус Западного Нила не передается от человека к человеку.
Лихорадка Западного Нила в Украине
В Украине с начала августа этого года был зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай лихорадки Западного Нила, а с начала года общее количество случаев составляет 50. Преимущественно заболевание диагностировали в Киеве и Киевской области, а один случай был зарегистрирован в Полтавской области.
Симптомы
Большинство людей, инфицированных вирусом Западного Нила, не испытывают никаких симптомов или имеют лишь легкие признаки, похожие на ОРИ.
У около 20% инфицированных через несколько дней до 2-3 недель после заражения, чаще всего через 3-6 дней, могут возникать симптомы, напоминающие грипп: высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, общая слабость, тошнота и диарея. В более серьезных случаях заболевание проявляется в форме менингита или энцефалита. Летальность от лихорадки Западного Нила колеблется от 2% до 14%.
После перенесения болезни у пациентов формируется стойкий иммунитет.
Как защититься от заражения
Лечение лихорадки Западного Нила является симптоматическим и направлено на облегчение проявлений болезни. Чтобы снизить риск заражения, важно принять меры для предотвращения укусов комаров. Вот несколько советов:
- носите защитную одежду: выбирайте одежду с длинными рукавами и брюками, закрывающими кожу и уменьшающими возможность укуса комаров.
- используйте сетки на окнах: это поможет избежать проникновения комаров в помещение.
- применяйте фумигаторы и репелленты: использование специальных средств для отпугивания комаров может существенно снизить риск укуса.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за последние три месяца заболеваемость COVID в Украине выросла почти в 13 раз. Более того, в Киеве растет количество тяжелых больных COVID-19.
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