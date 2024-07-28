Як розпізнати ПТСР та до кого звернутись за допомогою: пояснення МОЗ

Сьогодні кожен українець живе в умовах стресу. Війна, своєю чергою, суттєво впливає на наше психічне здоров’я.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

"Станом на кінець червня 2024 року в Електронній системі охорони здоровʼя було зареєстровано 27 544 українці із діагнозом посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). З них 8 888 особам такий діагноз встановлено у 2024 році”, - додає відомство.

Як розпізнати ПТСР

Симптоми розладу можуть проявитися як через короткий, так і через тривалий період після травматичної події - зазвичай протягом перших трьох місяців. Люди з ПТСР можуть:

знову переживати подію через спогади або нічні кошмари;

відчувати сум, страх або гнів, відчуженість від інших людей;

уникати ситуацій чи людей, які нагадують про травматичну подію;

сильно реагувати на звичайні речі, такі як гучний звук або випадковий дотик.

До кого звертатись за допомогою

Першим, до кого варто звернутися за ознак ПТСР, є сімейний лікар, який має договір із НСЗУ на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Знайти таких фахівців можна на сайті НСЗУ, на дашборді "Надавачі медичної допомоги за напрямом “Психологічна та психіатрична допомога".

Також можна зателефонувати до НСЗУ за номером 16-77.