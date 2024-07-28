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Как распознать ПТСР и к кому обратиться за помощью: объяснение Минздрава

Воскресенье 28 июля 2024 16:54
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Как распознать ПТСР и к кому обратиться за помощью: объяснение Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня каждый украинец живет в условиях стресса. Война, в свою очередь, существенно влияет на наше психическое здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

"По состоянию на конец июня 2024 года в Электронной системе здравоохранения было зарегистрировано 27 544 украинца с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Из них 8 888 лицам такой диагноз установлен в 2024 году", - добавляет ведомство.

Как распознать ПТСР

Симптомы расстройства могут проявиться как через короткий, так и через длительный период после травматического события - обычно в течение первых трех месяцев. Люди с ПТСР могут:

снова переживать событие через воспоминания или ночные кошмары;
чувствовать печаль, страх или гнев, отчужденность от других людей;
избегать ситуаций или людей, которые напоминают о травматическом событии;
сильно реагировать на обычные вещи, такие как громкий звук или случайное прикосновение.

К кому обращаться за помощью

Первым, к кому стоит обратиться при признаках ПТСР, является семейный врач, который имеет договор с НСЗУ на пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Найти таких специалистов можно на сайте НСЗУ, на дашборде "Поставщики медицинской помощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".

Также можно позвонить в НСЗУ по телефону 16-77.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как поддержать человека с ПТСР.

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Министерство здравоохранения Украины
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