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Як розпізнати переохолодження та що потрібно робити. Українцям дали поради

Архівне фото: Як розпізнати переохолодження та що потрібно робити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Холодова травма або переохолодження є одним із найбільших ризиків, які несе із собою зима. Українцям дали поради, як уберегти своє здоров'я та допомогти іншим у критичній ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ розповіли, що робити, якщо у вас або у людини поряд є ознаки загального переохолодження:

  • Перш ніж надавати допомогу переконайтеся, що вам, постраждалій людині і іншим не загрожує небезпека. Тільки тоді можна перейти до наступного кроку;
  • Перемістіть людину до теплого приміщення;
  • Заспокойте її та поясніть свої подальші дії;
  • Викличте екстрену медичну допомогу, дотримуйтеся вказівок диспетчера;

Далі рекомендується зняти з людини холодний, вологий одяг, якщо вона притомна, їй потрібно дати безалкогольні теплі напої.

У яких випадках необхідно потрібно починати серцево-легеневу реанімацію

Людину необхідно накрити термопокривалом або покривалом, забезпечити їй постійне спостереження до приїзду медиків.

"Якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги", - додали в МОЗ.

Ще за можливості потрібно зібрати в людини або тих, хто поруч, усю можливу інформацію про обставини отримання холодової травми. Далі її необхідно передати медикам або диспетчеру. Якщо ж до приїзду бригади "екстренки" знепритомніла, треба визначити, чи має вона ознаки життя, а якщо ні - треба розпочинати серцево-легеневу реанімацію.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.

При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.

Також повідомлялось, що в Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниСнігопад