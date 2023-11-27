Як розпізнати переохолодження та що потрібно робити. Українцям дали поради

Холодова травма або переохолодження є одним із найбільших ризиків, які несе із собою зима. Українцям дали поради, як уберегти своє здоров'я та допомогти іншим у критичній ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
"Загальне переохолодження розвивається поступово і є дуже небезпечним", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ розповіли, що робити, якщо у вас або у людини поряд є ознаки загального переохолодження:
Далі рекомендується зняти з людини холодний, вологий одяг, якщо вона притомна, їй потрібно дати безалкогольні теплі напої.
Людину необхідно накрити термопокривалом або покривалом, забезпечити їй постійне спостереження до приїзду медиків.
"Якщо до приїзду лікарів стан людини погіршується, повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної медичної допомоги", - додали в МОЗ.
Ще за можливості потрібно зібрати в людини або тих, хто поруч, усю можливу інформацію про обставини отримання холодової травми. Далі її необхідно передати медикам або диспетчеру. Якщо ж до приїзду бригади "екстренки" знепритомніла, треба визначити, чи має вона ознаки життя, а якщо ні - треба розпочинати серцево-легеневу реанімацію.
Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.
При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.
Також повідомлялось, що в Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.
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