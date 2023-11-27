Как распознать переохлаждение и что делать? Украинцам дали советы

"Общее переохлаждение развивается постепенно и очень опасно", - говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что делать, если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:

Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;

Переместите человека в теплое помещение;

Успокойте ее и объясните свои дальнейшие действия;

Вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;

Далее рекомендуется снять с человека холодную, влажную одежду, если он в сознании, ему нужно дать безалкогольные теплые напитки.

В каких случаях необходимо нужно начинать сердечно-легочную реанимацию

Человека необходимо накрыть термопокрывалом или покрывалом, обеспечить ему постоянное наблюдение до приезда медиков.

"Если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи", - добавили в Минздраве.

Еще по возможности нужно собрать у человека или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы. Далее ее необходимо передать медикам или диспетчеру. Если же до приезда бригады "экстренки" потеряла сознание, нужно определить, имеет ли она признаки жизни, а если нет - нужно начинать сердечно-легочную реанимацию.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.

При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

Также сообщалось, что в Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.