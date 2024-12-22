Як розпізнати переохолодження та як діяти: поради від МОЗ

У зимовий період, коли температура повітря різко знижується, ризик переохолодження організму значно зростає. Важливо пам’ятати про те, як розпізнати переохолодження та надати постраждалому домедичну допомогу без шкоди для його здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Переохолодження, або гіпотермія, характеризується поступовим зниженням температури тіла нижче безпечного рівня. Його поділяють на три стадії, кожна з яких має свої ознаки.
Як надати першу допомогу при переохолодженні:
Нагадаємо, РБК-Україна писало поради про те, як не замерзнути на вулиці взимку.
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