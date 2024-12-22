Как распознать переохлаждение и как действовать: советы от Минздрава

В зимний период, когда температура воздуха резко снижается, риск переохлаждения организма значительно возрастает. Важно помнить о том, как распознать переохлаждение и оказать пострадавшему домедицинскую помощь без вреда для его здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.
Переохлаждение, или гипотермия, характеризуется постепенным снижением температуры тела ниже безопасного уровня. Его разделяют на три стадии, каждая из которых имеет свои признаки.
Как оказать первую помощь при переохлаждении:
Напомним, РБК-Украина писало советы о том, как не замерзнуть на улице зимой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.