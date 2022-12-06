Как россияне из Херсона. Постпред России сбежал с заседания Совбеза ООН из-за Кислицы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кислицу в Twitter .

"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? "Отступать так отступать! Оставили Херсон, оставите и Радбез, Небензя!", - написал он.

Напомним, Небензя уже не в первый раз демонстративно покидает заседание Совбеза ООН перед выступлением Кислицы.

Также мы писали, что Небензя цинично обвинил украинскую ПВО в том, что во время российских обстрелов погибают мирные жители.

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