UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як Росія обирає цілі для атак та які енергооб'єкти можуть стати наступними: відповідь ДТЕК

Фото: Росія може атакувати об'єкти енергетики, які менш постраждали від ударів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія знає, як функціонує енергетична система України, тому прицільно б'є по інфраструктурі. Наступними цілями можуть стати об'єкти, які менше пошкоджені атаками ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

За його словами, інформація про енергетичні об'єкти України ще до початку повномасштабної війни була в мережі. Крім того, він зазначив, що у Росії зараз живе багато осіб, які раніше навчалися в Україні та працювали в енергетиці. Тому знайти таких людей - нескладно.

Також Сахарук зазначив, що ворог отримує інформацію про наслідки ракетних ударів та масштаби руйнувань від людей на місцях.

"Думаю, працюють люди на місці, дивляться і, можливо, фотографують чи просто усно доповідають, що трапилося. Тому що ті об'єкти, що не добили, вибачте за сленг, є об'єктами наступних атак", - додав він.

Нагадаємо, після останньої ракетної атаки енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в Україні. Але ремонтні роботи тривають, тому по всій країні продовжують відключення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКракетный ударЕлектроенергіяенергетики