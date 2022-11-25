Как Россия выбирает цели для атак и какие энергообъекты могут стать следующими: ответ ДТЭК

Россия знает, как работает энергетическая система Украины, поэтому прицельно бьет по инфраструктуре. Следующими целями могут стать объекты, менее поврежденные атаками врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

По его словам, информация об энергетических объектах Украины еще до начала полномасштабной войны была в сети. Кроме того, он отметил, что в России сейчас живет много человек, которые раньше учились в Украине и работали в энергетике. Поэтому найти таких людей - несложно.

Также Сахарук отметил, что враг получает информацию о последствиях ракетных ударов и масштабах разрушений от людей на местах.

"Думаю, работают люди на месте, смотрят и, возможно, фотографируют или просто устно докладывают, что случилось. Поэтому те объекты, которые не добыли, извините за сленг, являются объектами последующих атак", - добавил он.