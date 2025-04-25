Як Росія накопичила ракети для атаки 24 квітня? Відповідь британської розвідки

"Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України. Повітряні сили України заявили про перехоплення 112 цілей, а також про придушення інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в огляді розвідки.

За їх даними, крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.

Ймовірно, "нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я" дозволило Російській Федерації поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня".

"Відновлення запасів дає змогу стратегічній авіації перебувати в готовності до завдання подібних ударів практично без попередження, у зручний для Росії час, тоді як РФ продовжує вести звичайні ударні операції", - сказано у повідомленні.