Как Россия накопила ракеты для атаки 24 апреля? Ответ британской разведки

"Атака такой комбинацией средств почти наверняка осуществлялась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Воздушные силы Украины заявили о перехвате 112 целей, а также о подавлении других с помощью средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в обзоре разведки.

По их данным, крылатые ракеты Х-101 остаются основным средством для российских массированных ударов.

Вероятно, "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило Российской Федерации пополнить свои запасы, которые до этого использовали только дважды с начала марта".

"Восстановление запасов позволяет стратегической авиации находиться в готовности к нанесению подобных ударов практически без предупреждения, в удобное для России время, тогда как РФ продолжает вести обычные ударные операции", - сказано в сообщении.