Як Росія накопичила ракети для атаки 24 квітня? Відповідь британської розвідки
Російська армія використала так зване "енергетичне перемир'я" для того, щоб поповнити запаси ракет для масованої атаки по Україні 24 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Twitter.
"Атака такою комбінацією засобів майже напевно здійснювалась, щоб перевантажити систему ППО України. Повітряні сили України заявили про перехоплення 112 цілей, а також про придушення інших за допомогою засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в огляді розвідки.
За їх даними, крилаті ракети Х-101 залишаються основним засобом для російських масованих ударів.
Ймовірно, "нещодавнє 30-денне енергетичне перемир'я" дозволило Російській Федерації поповнити свої запаси, які до цього використовували лише двічі з початку березня".
"Відновлення запасів дає змогу стратегічній авіації перебувати в готовності до завдання подібних ударів практично без попередження, у зручний для Росії час, тоді як РФ продовжує вести звичайні ударні операції", - сказано у повідомленні.
Удар РФ по Києву
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по Києву. Під час обстрілу найбільше постраждав Святошинський район. Там частково зруйновано житлову багатоповерхівку, під завалами були мирні мешканці.
Внаслідок атаки загинуло 12 людей, ще 90 - постраждали.
За словами президент України Володимир Зеленський, своїм ударом Росія хотіла спробувати натиснути на США на тлі намірів Вашингтона якомога швидше зупинити війну.
Згодом він уточнив, що для удару по Києву росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї.
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