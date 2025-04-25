Как Россия накопила ракеты для атаки 24 апреля? Ответ британской разведки

Российская армия использовала так называемое "энергетическое перемирие" для того, чтобы пополнить запасы ракет для массированной атаки по Украине 24 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Атака такой комбинацией средств почти наверняка осуществлялась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Воздушные силы Украины заявили о перехвате 112 целей, а также о подавлении других с помощью средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в обзоре разведки.

По их данным, крылатые ракеты Х-101 остаются основным средством для российских массированных ударов.

Вероятно, "недавнее 30-дневное энергетическое перемирие" позволило Российской Федерации пополнить свои запасы, которые до этого использовали только дважды с начала марта".

"Восстановление запасов позволяет стратегической авиации находиться в готовности к нанесению подобных ударов практически без предупреждения, в удобное для России время, тогда как РФ продолжает вести обычные ударные операции", - сказано в сообщении.