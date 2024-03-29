Як Росія може реагувати на європейський курс Єревана: думки політологів

У Москви є великий інструментарій для тиску на Єреван - від військової присутності на території Вірменії до розпалювання нового витка війни з Азербайджаном. Росія, як пояснив політолог Рубен Меграбян, використовує Азербайджан як "тупий важкий предмет", і Азербайджан дає із задоволенням себе використовувати.

"Це фактично провокація війни. Нападу Азербайджану на Вірменію. Про це вже говорять публічно. Особисто Пашинян. Про це фактично натякають у Росії", - наголосив політолог Армен Ованнісян в розмові з РБК-Україна.

Інший сценарій, на думку Ованнісяна, - це активація п'ятої колони у Вірменії. Тобто активізація противників євроінтеграції і прихильників існування Вірменії в російській орбіті. Цією п’ятою колоною, як додав політолог, є вся опозиція у вірменському парламенті.

"Зараз відчувається такий момент, скажімо так, передмобілізаційний для таких сил. І цілком це можна поєднати. Азербайджанський напад, важка ситуація на фронті та на кордоні, можливо, гуманітарна криза. І на цьому тлі вже активізуються ті, кого ми у Вірменії називаємо п'ятою колоною Росії", - пояснив Ованнісян.