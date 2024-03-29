Как Россия может реагировать на европейский курс Еревана: мнения политологов

Главной проблемой Армении на пути в ЕС, безусловно, можно считать Россию - Москва заблокировала проевропейский курс Еревана в 2013 году и точно попытается повторить это снова. Более того, Россия уже сегодня прилагает к этому значительные усилия.
Об этом говорят собеседники РБК-Украина в комментариях для материала Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России.
У Москвы есть большой инструментарий для давления на Ереван - от военного присутствия на территории Армении до разжигания нового витка войны с Азербайджаном. Россия, как объяснил политолог Рубен Меграбян, использует Азербайджан как "тупой тяжелый предмет", и Азербайджан дает с удовольствием использовать себя.
"Это фактически провокация войны. Нападения Азербайджана на Армению. Об этом уже говорят публично. Лично Пашинян. Об этом фактически намекают в России", - отметил политолог Армен Ованнисян в разговоре с РБК-Украина.
Другой сценарий, по мнению Ованнисяна, - это активация пятой колонны в Армении. То есть активизация противников евроинтеграции и приверженцев существования Армении в российской орбите. Этой пятой колонной, как добавил политолог, есть вся оппозиция в армянском парламенте.
"Сейчас чувствуется такой момент, скажем так, предмобилизационный для таких сил. И вполне это можно объединить. Азербайджанское нападение, тяжелая ситуация на фронте и на границе, возможно, гуманитарный кризис. И на этом фоне уже активизируются те, кого мы в Армении называем пятой колонной России", - объяснил Ованнисян.
В марте 2024 года сообщалось, что власти Армении обсуждают возможность присоединения к ЕС. Ереван хочет также расширить круг партнеров. В МИДе уточнили, что у народа Армении есть европейские стремления. По данным ведомства, Евросоюз и США поддерживают демократические реформы в Армении.
Напомним, в 2013 году ЕС и Армения договорились об ассоциации. В июле того года ЕС подтвердил завершение переговоров с Арменией по будущему соглашению об ассоциации. Эта договореность стала результатом переговоров Еревана и ЕС, которые были начаты в 2010 году. В итоге, соглашение так и не было подписано, а Армения в качестве наблюдателя вступила в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
ЕврАзЭС - международная экономическая организация состоящая из ряда бывших республик СССР (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Кыргыстан). Страной-наблюдателем была и Молдова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.