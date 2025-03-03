Як Росія "ховає" фірми, які опікуються "тіньовим флотом": розслідування ЗМІ

Згідно з даними журналістів, адресою реєстрації близько 60 таких компаній є елітний готель Meydan у Дубаї, який виявився "віртуальним офісом" для тисяч фірм, які зареєстровані там лише на папері. Зокрема на одну з компаній зареєстрований й танкер Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці 25 грудня торік.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Еліни Валтонен, заплутана структура "тіньового флоту" Росії є великою проблемою.

"Якщо, наприклад, у Балтійському морі станеться серйозний розлив нафти - незрозуміло, чи вийде притягти когось до відповідальності", - пояснила вона.

Валтонен відзначила, що у Європейському союзі (ЄС) наразі шукають способи зробити санкції проти нафтового сектору Росії ефективнішими. Одним із них можуть бути санкційні обмеження проти компаній-операторів таких танкерів.

У тому ж числі міністр зауважила, що одним із викликів щодо санкції проти Росії є й те, що чимало країн не дотримуються обмежень.

Також журналісти додають, що низка країн ЄС, серед яких Словаччина, Чехія й Угорщина продовжують купувати російську нафту, а "тіньовий флот" допомагає Росії продавати нафту третім країнам в обхід цінової стелі "Великої сімки" (G7).

Зокрема нафта може потрапляти до ЄС й обхідними шляхами, наприклад, після переробки на нафтопродукти в інших країнах.