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Як рідним учасника бойових дій оформити пільги за ветерана: пояснення ПФУ

Ілюстративне фото: рідні ветерана можуть оформити пільги замість нього (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як зазначили у ПФУ, до тих, хто може замість ветерана подати заяву на призначення пільг належать чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.

Замість двох окремих заяв, за експериментальним проектом, можна подати одну спрощену - про взяття на облік та про надання пільг.

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів:

  • особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою – на адресу органу Пенсійного фонду України;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або, за наявності технічної можливості, через портал "Дія".

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міністерство у справах ветеранів України розробило проект зі створення просторів для ветеранів, що буде розповсюджений по всій Україні у 2024-2025 роках.

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