Як рідним учасника бойових дій оформити пільги за ветерана: пояснення ПФУ

Як зазначили у ПФУ, до тих, хто може замість ветерана подати заяву на призначення пільг належать чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.

Замість двох окремих заяв, за експериментальним проектом, можна подати одну спрощену - про взяття на облік та про надання пільг.

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів: