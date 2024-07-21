Як рідним учасника бойових дій оформити пільги за ветерана: пояснення ПФУ

В Україні заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Як зазначили у ПФУ, до тих, хто може замість ветерана подати заяву на призначення пільг належать чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.
Замість двох окремих заяв, за експериментальним проектом, можна подати одну спрощену - про взяття на облік та про надання пільг.
Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів:
Раніше РБК-Україна розповідало, що Міністерство у справах ветеранів України розробило проект зі створення просторів для ветеранів, що буде розповсюджений по всій Україні у 2024-2025 роках.
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