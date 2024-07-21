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Как родным участника боевых действий оформить льготы за ветерана: объяснение ПФУ

Иллюстративное фото: родные ветерана могут оформить льготы вместо него (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине заявление о назначении льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в ПФУ, к тем, кто может вместо ветерана подать заявление на назначение льгот принадлежат супруг, нетрудоспособные родители, холостяки совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы, лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ней, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке.

Вместо двух отдельных заявлений по экспериментальному проекту можно подать одно упрощенное - о взятии на учет и о предоставлении льгот.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:

  • лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • почтой – в адрес органа Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или, при наличии технической возможности, через портал "Действие".

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Министерство по делам ветеранов Украины разработало проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.

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