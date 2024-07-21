Как родным участника боевых действий оформить льготы за ветерана: объяснение ПФУ

В Украине заявление о назначении льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Как отметили в ПФУ, к тем, кто может вместо ветерана подать заявление на назначение льгот принадлежат супруг, нетрудоспособные родители, холостяки совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы, лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ней, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке.
Вместо двух отдельных заявлений по экспериментальному проекту можно подать одно упрощенное - о взятии на учет и о предоставлении льгот.
Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:
Ранее РБК-Украина рассказывала, что Министерство по делам ветеранов Украины разработало проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.
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