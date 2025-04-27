Як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України: звіт розвідки Британії

Зазначається, що найбільша кількість добровольців прибула з Південної та Східної Азії (771 особа), за ними йдуть колишні радянські республіки (523 особи) та країни Африки (72 особи).

Британські аналітики вважають, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через гроші та перспективи отримання російського громадянства.

"Іноземні громадяни майже напевно становлять дуже малу частку від загальної кількості новобранців у збройних силах Росії, оскільки значно більший акцент робиться на рекрутингу всередині Росії", - йдеться у звіті.

Розвідка Британії припускає, що Росія у середньостроковій перспективі продовжить вербувати іноземців, оскільки зберігає свою стратегію набору війська, спрямовану на заміщення великих втрат на полі бою, не вдаючись до другої хвилі мобілізації.