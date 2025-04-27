Как РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины: отчет разведки Британии

Отмечается, что наибольшее количество добровольцев прибыло из Южной и Восточной Азии (771 человек), за ними следуют бывшие советские республики (523 человека) и страны Африки (72 человека).

Британские аналитики считают, что вербовка иностранцев в России является несистематической. Большинство добровольцев соглашаются подписывать контракты из-за денег и перспективы получения российского гражданства.

"Иностранные граждане почти наверняка составляют очень малую долю от общего количества новобранцев в вооруженных силах России, поскольку значительно больший акцент делается на рекрутинге внутри России", - говорится в отчете.

Разведка Британии предполагает, что Россия в среднесрочной перспективе продолжит вербовать иностранцев, поскольку сохраняет свою стратегию набора войска, направленную на замещение больших потерь на поле боя, не прибегая ко второй волне мобилизации.