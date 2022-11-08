Як "Реал" зазнав першої поразки в Ла Лізі та втратив лідерство в чемпіонаті: відео

Іспанія, Ла Ліга, 13-й тур

"Райо Вальєкано" – "Реал" – 3:2

Голи: Комесанья, 5, Гарсія, 44, Трехо, 67 (пенальті) – Модріч, 37 (пенальті), Мілітао, 41

Кепськими справи "вершкових" стали вже в дебюті, коли Комесанья в один дотик замкнув простріл Франа Гарсії з лівого флангу. Щоправда, перед перервою "Реал" відповів двома голами – Модріч легко реалізував одинадцятиметровий після втручання VAR, а Мілітао влучно пробив головою після кутового.

Однак, піти лідером у роздягальню команда Карло Анчелотті не зуміла. На 44-й хвилині після серії рикошетів у штрафному майданчику гостей м'яч відскочив до Гарсії, а той потужно пробив лівою у ближній кут воріт Куртуа – 2:2.

А в другій половині система Відеоасистент рефері спрацювала вже на користь "Райо Вальєкано". Саме на повторі арбітр помітив гру рукою Карвахаля і вказав на позначку. Із пенальті не без проблем зумів відзначитися Трехо, встановивши остаточний результат поєдинку.

Для "Реала" ця поразка стала першою у нинішньому сезоні Прімери. Більше того, "вершкові" втратили лідерство в чемпіонаті, пропустивши поперед себе "Барселону". У каталонців тепер 34 очки в активі, а в мадридців залишилося 32 пункти.