UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як "Реал" зазнав першої поразки в Ла Лізі та втратив лідерство в чемпіонаті: відео

Фото: Зірковий підбір виконавців "Реал" не врятував (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Тринадцятий тур іспанської Ла Ліги виявився нещасливим для мадридського "Реала", який зазнав несподіваної виїзної поразки від скромного "Райо Вальєкано".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 13-й тур

"Райо Вальєкано" – "Реал" – 3:2

Голи: Комесанья, 5, Гарсія, 44, Трехо, 67 (пенальті) – Модріч, 37 (пенальті), Мілітао, 41

Кепськими справи "вершкових" стали вже в дебюті, коли Комесанья в один дотик замкнув простріл Франа Гарсії з лівого флангу. Щоправда, перед перервою "Реал" відповів двома голами – Модріч легко реалізував одинадцятиметровий після втручання VAR, а Мілітао влучно пробив головою після кутового.

Однак, піти лідером у роздягальню команда Карло Анчелотті не зуміла. На 44-й хвилині після серії рикошетів у штрафному майданчику гостей м'яч відскочив до Гарсії, а той потужно пробив лівою у ближній кут воріт Куртуа – 2:2.

А в другій половині система Відеоасистент рефері спрацювала вже на користь "Райо Вальєкано". Саме на повторі арбітр помітив гру рукою Карвахаля і вказав на позначку. Із пенальті не без проблем зумів відзначитися Трехо, встановивши остаточний результат поєдинку.

Для "Реала" ця поразка стала першою у нинішньому сезоні Прімери. Більше того, "вершкові" втратили лідерство в чемпіонаті, пропустивши поперед себе "Барселону". У каталонців тепер 34 очки в активі, а в мадридців залишилося 32 пункти.

До слова, напередодні "Реал" отримав суперника в плей-офф Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалЧемпіонат Іспанії