Как "Реал" потерпел первое поражение в Ла Лиге и потерял лидерство в чемпионате: видео

Испания, Ла Лига, 13-й тур

"Райо Вальекано" – "Реал" – 3:2

Голы: Комесанья, 5, Гарсия, 44, Трехо, 67 (пенальти) – Модрич, 37 (пенальти), Милитао, 41

Плохи дела "сливочных" стали уже в дебюте, когда Комесанья в одно касание замкнул прострел Франа Гарсии с левого фланга. Правда, перед перерывом "Реал" ответил двумя голами – Модрич легко реализовал одиннадцатиметровый после вмешательства VAR, а Милитао точно пробил головой после углового.

Однако уйти в раздевалку лидером команда Карло Анчелотти не сумела. На 44-й минуте после серии рикошетов в штрафной гостей мяч отскочил к Гарсии, а тот мощно пробил левой в ближний угол ворот Куртуа – 2:2.

А во второй половине система Видеоассистент рефери сработала уже в пользу "Райо Вальекано". Именно на повторе арбитр заметил игру рукой Карвахаля и указал на отметку. С пенальти не без проблем сумел отличиться Трехо, установив окончательный результат поединка.

Для "Реала" это поражение стало первым в нынешнем сезоне Примеры. Более того, "сливочные" потеряли лидерство в чемпионате, пропустив вперед "Барселону". У каталонцев теперь 34 очка в активе, а у мадридцев осталось 32 пункта.