Як Путін вмовляв кримських татар стати на бік РФ після окупації Криму: відповідь Джемілєва
Після окупації Криму російський диктатор Володимир Путін обіцяв вирішити усі "проблеми" кримських татар та зробити їх "щасливими".
Про це розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Джемілєва, під час телефонної розмови з Путіним, він сказав диктатору, що той зробив помилку окупувавши Крим та закликав його покинути півострів.
Він додав, що спершу подякував за прийом (Джемілєв у березні 2014-го перебував у Москві з візитом, але з Путіним не зустрічався), адже його зустріли фактично як керівника держави - без жодного паспортного контролю, одразу доправивши до готелю на лімузинах. Диктатор натомість почав робити компліменти, зазначивши, що добре знає його як відомого правозахисника.
Джемілєв зауважив, що Путін має хист до переконування, особливо під час особистого спілкування. У розмові останній повторював, що слід дочекатись так званого "референдуму", щоб дізнатись думку "кримського народу".
"Я кажу: ви ж знаєте, цей референдум ніхто визнавати не буде, а кримські татари, Меджліс кримськотатарського народу вже ухвалив рішення бойкотувати ваш референдум. І він знову своє: розповідав про те, які ми будемо щасливі, як він швидко вирішить усі наші проблеми тощо", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Окупація Криму
Окупація Криму Росією розпочалася наприкінці лютого 2014 року, коли російські війська захопили ключові об'єкти на півострові, включно з адміністративними будівлями, військовими частинами та аеропортами. Під контролем окупантів 16 березня було проведено незаконний "референдум" щодо приєднання Криму до Росії, результати якого не визнали Україна, Європейський Союз (ЄС), США та більшість країн світу.
За словами радника президента США Дональда Трампа Брайана Ланза, повернення Криму під контроль України нібито є нереалістичним.
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