Як Путін вмовляв кримських татар стати на бік РФ після окупації Криму: відповідь Джемілєва

За словами Джемілєва, під час телефонної розмови з Путіним, він сказав диктатору, що той зробив помилку окупувавши Крим та закликав його покинути півострів.

Він додав, що спершу подякував за прийом (Джемілєв у березні 2014-го перебував у Москві з візитом, але з Путіним не зустрічався), адже його зустріли фактично як керівника держави - без жодного паспортного контролю, одразу доправивши до готелю на лімузинах. Диктатор натомість почав робити компліменти, зазначивши, що добре знає його як відомого правозахисника.

Джемілєв зауважив, що Путін має хист до переконування, особливо під час особистого спілкування. У розмові останній повторював, що слід дочекатись так званого "референдуму", щоб дізнатись думку "кримського народу".

"Я кажу: ви ж знаєте, цей референдум ніхто визнавати не буде, а кримські татари, Меджліс кримськотатарського народу вже ухвалив рішення бойкотувати ваш референдум. І він знову своє: розповідав про те, які ми будемо щасливі, як він швидко вирішить усі наші проблеми тощо", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.