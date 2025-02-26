Как Путин уговаривал крымских татар стать на сторону РФ после оккупации Крыма: ответ Джемилева

По словам Джемилева, во время телефонного разговора с Путиным, он сказал диктатору, что тот совершил ошибку оккупировав Крым и призвал его покинуть полуостров.

Он добавил, что сначала поблагодарил за прием (Джемилев в марте 2014-го находился в Москве с визитом, но с Путиным не встречался), ведь его встретили фактически как руководителя государства - без всякого паспортного контроля, сразу доставив в отель на лимузинах. Диктатор взамен начал делать комплименты, отметив, что хорошо знает его как известного правозащитника.

Джемилев отметил, что Путин имеет талант к убеждению, особенно во время личного общения. В разговоре последний повторял, что следует дождаться так называемого "референдума", чтобы узнать мнение "крымского народа".

"Я говорю: вы же знаете, этот референдум никто признавать не будет, а крымские татары, Меджлис крымскотатарского народа уже принял решение бойкотировать ваш референдум. И он опять свое: рассказывал о том, какие мы будем счастливы, как он быстро решит все наши проблемы и так далее", - добавил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.