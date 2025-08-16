UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Як пройшла зустріч Трампа і Путіна: перша реакція делегації РФ

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці була "позитивною".

Про це заявили представники делегації РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські медіа.

Так, в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною". Конкретику він розкривати не став. А от на запитання про зрушення в дипломатичних переговорах Росії та США сказав: "Ми намагаємося, але поки що великих проривів немає".

Задоволеним до журналістів прийшов і переговорник диктатора Кирило Дмитрієв, однак теж не став розповідати, що було за закритими дверми.

"Зараз все побачимо та почуємо", - сказав він пропагандисту Зарубіну.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрілися Трамп та Путін, щоб обговорити припинення війни РФ проти України. Це перша зустріч віч-на-віч очільників США та Росії з початку повномасштабної російської війни проти України.

Зустріч американського президента з російським диктатором тривала майже 3 години, однак закінчилася раніше, ніж цього очікували. Після зустрічі Трамп та Путін, ймовірно, дадуть спільну пресконференцію.

Більше про зустріч Трампа та Путіна - у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампАляскаЗустріч Трампа та ПутінаВійна Росії проти України