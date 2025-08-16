Переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці була "позитивною".
Про це заявили представники делегації РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські медіа.
Так, в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною". Конкретику він розкривати не став. А от на запитання про зрушення в дипломатичних переговорах Росії та США сказав: "Ми намагаємося, але поки що великих проривів немає".
Задоволеним до журналістів прийшов і переговорник диктатора Кирило Дмитрієв, однак теж не став розповідати, що було за закритими дверми.
"Зараз все побачимо та почуємо", - сказав він пропагандисту Зарубіну.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрілися Трамп та Путін, щоб обговорити припинення війни РФ проти України. Це перша зустріч віч-на-віч очільників США та Росії з початку повномасштабної російської війни проти України.
Зустріч американського президента з російським диктатором тривала майже 3 години, однак закінчилася раніше, ніж цього очікували. Після зустрічі Трамп та Путін, ймовірно, дадуть спільну пресконференцію.
