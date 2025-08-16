Как прошла встреча Трампа и Путина: первая реакция делегации РФ

Переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске были "позитивными".
Об этом заявили представители делегации РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские медиа.
Так, в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину посол России в США Александр Дарчиев заявил, что атмосфера переговоров была "в целом позитивной". Конкретику раскрывать не стал. А вот на вопрос о сдвигах в дипломатических переговорах России и США ответил: "Мы стараемся, но пока больших прорывов нет".
Довольным к журналистам пришел и переговорщик диктатора Кирилл Дмитриев, однако тоже не стал рассказывать, что было за закрытыми дверями.
"Сейчас все увидим и услышим", - сказал он пропагандисту Зарубину.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске встретились Трамп и Путин, чтобы обсудить прекращение войны РФ против Украины. Это первая встреча с глазу на глаз руководителей США и России с начала полномасштабной российской войны против Украины.
Встреча американского президента с российским диктатором длилась почти 3 часа, однако закончилась раньше, чем этого ожидали. После встречи Трамп и Путин, вероятно, дадут совместную пресс-конференцию.
Больше о встрече Трампа и Путина - в материале РБК-Украина по ссылке.