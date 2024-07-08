Як провальні дебати вплинули на рейтинги Байдена на виборах президента США

За підсумками дебатів змінилися оцінки ментального та фізичного стану чинного президента США Джо Байдена, свідчить опитування Ipsos.

Перед дебатами 27% вірогідних виборців оцінювали ментальну готовність Байдена бути президентом як добру або відмінну. Після дебатів цей рівень знизився до 20%. При цьому, найбільше падіння було серед демократів: 56% до дебатів та 42% – після.

Водночас, оцінки ментального здоров’я Трампа були стабільними: 39% до дебатів і 41% після дебатів. Так само опитані оцінювали фізичну форму колишнього президента США – 43% до дебатів і 45% – після.

Три п’ятих (60%) з тих, хто спостерігав за дебатами, зазначили, що Трамп показав кращі результати. Для порівняння, лише 21% були переконані, що переміг Байден. 19% опитаних заявили, що не знають, хто показав кращі результати.

Разом з тим, соцопитування дають досить суперечливі дані щодо впливу дебатів на президентські рейтинги кандидатів. Приміром, перед дебатами 44% опитаних розглядали можливість проголосувати за чинного президента США. Після дебатів цей показник склав 46%. Відсоток респондентів, які розглядають можливість проголосувати за Трампа також не змінився: 44% до та після дебатів.

Як розмови про зняття Байдена вплинули на рейтинги

На тлі початку розмов про можливе зняття Байдена з виборів перевага Трампа почала зростати, втім дані опитувань знов-таки дещо різняться.

Згідно з опитуванням Suffolk University/USA TODAY від 2 липня, Трамп випереджає Байдена на 3%, набравши 41%. Чинному президенту віддавали перевагу 38% опитаних. Водночас, 41% опитаних, що підтримують Демократичну партію, заявили, що хочуть заміни Байдена на іншого кандидата.

Опитування New York Times/Siena College, оприлюднене 3 липня свідчить, що Трамп має підтримку 49% виборців, тоді як Байден –- 43%. А 74% виборців вважають Байдена занадто старим для президентської роботи, що на 5% більше, ніж до дебатів.

Опитування Wall Street Journal, оприлюднене в той же день, також фіксує 48% підтримки у Трампа та 42% у Байдена. Також опитування виявило, що майже половина виборців, близько 47%, замінили би обох кандидатів у бюлетенях.

Разом з тим, опитування, проведене Bloomberg News та Morning Consult з 1 по 5 липня, показало, що Байден навпаки, скоротив відрив від Трампа у кількох штатах, що "коливаються" – де і буде вирішена доля виборів.

Втім, загальний тренд все ж не на користь Байдена: за даними агрегатора соцопитувань FiveThirtyEight, середнє відставання чинного президента від його конкурента до дебатів складало 0,7%, а зараз зросло до 2,3%.

Попри те, що більшість опитувань фіксують одну тенденцію, відрив між обома кандидатами залишається незначним (як правило, менше статистичної похибки) і ще може змінитися за чотири місяці, які лишилися до дня голосування. Але це вимагатиме від Байдена, якщо він все ж залишиться в гонці, серії нестандартних кроків наприкінці кампанії.