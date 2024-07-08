Як провальні дебати вплинули на рейтинги Байдена на виборах президента США

Провал на дебатах з Дональдом Трампом 27 червня не обійшовся для президента Джо Байдена без наслідків. Хоча його підтримка і не впала так сильно, як можна було би очікувати.
РБК-Україна розповідає про те, як дебати вплинули на підтримку виборцями двох основних кандидатів на виборах у США.
За підсумками дебатів змінилися оцінки ментального та фізичного стану чинного президента США Джо Байдена, свідчить опитування Ipsos.
Перед дебатами 27% вірогідних виборців оцінювали ментальну готовність Байдена бути президентом як добру або відмінну. Після дебатів цей рівень знизився до 20%. При цьому, найбільше падіння було серед демократів: 56% до дебатів та 42% – після.
Водночас, оцінки ментального здоров’я Трампа були стабільними: 39% до дебатів і 41% після дебатів. Так само опитані оцінювали фізичну форму колишнього президента США – 43% до дебатів і 45% – після.
Три п’ятих (60%) з тих, хто спостерігав за дебатами, зазначили, що Трамп показав кращі результати. Для порівняння, лише 21% були переконані, що переміг Байден. 19% опитаних заявили, що не знають, хто показав кращі результати.
Разом з тим, соцопитування дають досить суперечливі дані щодо впливу дебатів на президентські рейтинги кандидатів. Приміром, перед дебатами 44% опитаних розглядали можливість проголосувати за чинного президента США. Після дебатів цей показник склав 46%. Відсоток респондентів, які розглядають можливість проголосувати за Трампа також не змінився: 44% до та після дебатів.
На тлі початку розмов про можливе зняття Байдена з виборів перевага Трампа почала зростати, втім дані опитувань знов-таки дещо різняться.
Згідно з опитуванням Suffolk University/USA TODAY від 2 липня, Трамп випереджає Байдена на 3%, набравши 41%. Чинному президенту віддавали перевагу 38% опитаних. Водночас, 41% опитаних, що підтримують Демократичну партію, заявили, що хочуть заміни Байдена на іншого кандидата.
Опитування New York Times/Siena College, оприлюднене 3 липня свідчить, що Трамп має підтримку 49% виборців, тоді як Байден –- 43%. А 74% виборців вважають Байдена занадто старим для президентської роботи, що на 5% більше, ніж до дебатів.
Опитування Wall Street Journal, оприлюднене в той же день, також фіксує 48% підтримки у Трампа та 42% у Байдена. Також опитування виявило, що майже половина виборців, близько 47%, замінили би обох кандидатів у бюлетенях.
Разом з тим, опитування, проведене Bloomberg News та Morning Consult з 1 по 5 липня, показало, що Байден навпаки, скоротив відрив від Трампа у кількох штатах, що "коливаються" – де і буде вирішена доля виборів.
Втім, загальний тренд все ж не на користь Байдена: за даними агрегатора соцопитувань FiveThirtyEight, середнє відставання чинного президента від його конкурента до дебатів складало 0,7%, а зараз зросло до 2,3%.
Попри те, що більшість опитувань фіксують одну тенденцію, відрив між обома кандидатами залишається незначним (як правило, менше статистичної похибки) і ще може змінитися за чотири місяці, які лишилися до дня голосування. Але це вимагатиме від Байдена, якщо він все ж залишиться в гонці, серії нестандартних кроків наприкінці кампанії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як Байден програв президентські дебати Трампу.
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При написанні матеріалу використовувались дані опитувань Ipsos, Suffolk University/USA TODAY, New York Times/Siena College, Bloomberg News та Morning Consult, Wall Street Journal, сайту FiveThirtyEight.
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