Как провальные дебаты повлияли на рейтинги Байдена на выборах президента США

По итогам дебатов изменились оценки ментального и физического состояния действующего президента США Джо Байдена, свидетельствует опрос Ipsos .

Перед дебатами 27% вероятных избирателей оценивали ментальную готовность Байдена быть президентом как хорошую или отличную. После дебатов этот уровень снизился до 20%. При этом наибольшее падение было среди демократов: 56% до дебатов и 42% – после.

В то же время, оценки ментального здоровья Трампа были стабильными: 39% до дебатов и 41% после дебатов. Также опрошенные оценивали физическую форму бывшего президента США – 43% до дебатов и 45% – после.

Три пятых (60%) из наблюдавших за дебатами отметили, что Трамп показал лучшие результаты. Для сравнения, только 21% были уверены, что победил Байден. 19% опрошенных заявили, что не знают, кто показал лучшие результаты.

Вместе с тем, соцопросы дают достаточно противоречивые данные по влиянию дебатов на президентские рейтинги кандидатов. К примеру, перед дебатами 44% опрошенных рассматривали возможность проголосовать за действующего президента США. После дебатов этот показатель составил 46%. Процент респондентов, рассматривающих возможность проголосовать за Трампа, также не изменился: 44% до и после дебатов.

Как разговоры о снятии Байдена повлияли на рейтинги

На фоне начала разговоров о возможном снятии Байдена с выборов преимущество Трампа начало расти, впрочем, данные опросов опять-таки несколько отличаются.

Согласно опросу Suffolk University/USA TODAY от 2 июля, Трамп опережает Байдена на 3%, набрав 41%. Действующему президенту отдавали преимущество 38% опрошенных. В то же время 41% опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, заявили, что хотят замены Байдена другим кандидатом.

Опрос New York Times/Siena College, обнародованный 3 июля, свидетельствует, что Трамп имеет поддержку 49% избирателей, тогда как Байден – 43%. А 74% избирателей считают Байдена слишком стар для президентской работы, что на 5% больше, чем до дебатов.

Опрос Wall Street Journal, обнародованный в тот же день, также фиксирует 48% поддержки у Трампа и 42% у Байдена. Также опрос выявил, что почти половина избирателей, около 47%, заменили бы обоих кандидатов в бюллетенях.

Вместе с тем, опрос, проведенный Bloomberg News и Morning Consult с 1 по 5 июля, показал, что Байден наоборот, сократил отрыв от Трампа в нескольких колеблющихся штатах – где и будет решена судьба выборов.

Впрочем, общий тренд все же не в пользу Байдена: по данным агрегатора соцопросов FiveThirtyEight, среднее отставание действующего президента от его конкурента до дебатов составляло 0,7%, а сейчас выросло до 2,3%.

Несмотря на то, что большинство опросов фиксируют одну тенденцию, отрыв между обоими кандидатами остается незначительным (как правило, меньше статистической погрешности) и может измениться за четыре месяца, оставшихся до дня голосования. Но это потребует от Байдена, если он все же останется в гонке, серии нестандартных шагов в конце кампании.