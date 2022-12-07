Як "Прометей" в Єврокубку овертайм "Бургу" програв: відео

Єврокубок, група A, 7-й тур

"Бург" – "Прометей" – 92:85 ОТ (19:22, 18:15, 19:19, 21:21, 15:8)

На матч із лідером змагань вітчизняний гранд додатково налаштовувати не довелося. З перших хвилин слобожанці припинили спроби французької команди піти у відрив. Більше того, після гри на рівних у середині стартової чверті "Прометей" виграв кінцівку (+3 пункти).

У другій 10-хвилинці український колектив намагався розвинути успіх. На піку слобожанці вели з 10-очковою перевагою. Проте, перед великою перервою розгубили всю перевагу над "Бургом", закінчивши першу половину двобою внічию (37:37).

Наступні дві чверті сирена теж зупиняла при рівному рахунку. Та якщо третя 10-хвилинка – суцільні гойдалки в різні боки, то у фінальній "Бург" цілком міг забезпечити собі перемогу. Лідер групи відірвався від "Прометея" на 8 очок, але програв кінцівку та змушений був грати овертайм.

Та вже там слобожанцям не вистачило "фізики". Додалися і проблеми з реалізацією. У того ж Клевелла геть збився приціл, тож в овертаймі український гранд набрав усього 8 пунктів і зазнав поразки. Найрезультативнішим у складі "Прометея" став Іссуф Санон – 18 очок, 5 підбирань, 3 передачі за 28 хвилин на паркеті.

Після семи зіграних матчів слобожанська команда йде на 6-й позиції у групі A Єврокубка. В активі команди Ронена Гінзбурга 3 перемоги. Наступний поєдинок – 14 грудня проти румунського "Клужа".