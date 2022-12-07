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Как "Прометей" в Еврокубке овертайм "Бургу" проиграл: видео

Фото: Иссуф Санон (в центре) пытается уйти от оппонента (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Выездным поражением от французского "Бурга" завершился для "Прометея" из Слобожанского 7-й тур группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, группа A, 7-й тур

"Бург" – "Прометей" – 92:85 ОТ (19:22, 18:15, 19:19, 21:21, 15:8)

На матч с лидером соревнований отечественный гранд дополнительно настраивать не пришлось. С первых минут слобожанцы пресекли попытки французской команды уйти в отрыв. Более того, после игры на равных в середине стартовой четверти "Прометей" выиграл концовку (+3 пункта).

Во второй 10-минутке украинский коллектив пытался развить успех. На пике слобожанцы вели с 10-очковым преимуществом. Однако перед большим перерывом растеряли все преимущество над "Бургом", закончив первую половину поединка вничью (37:37).

Следующие две четверти сирена тоже останавливала при равном счете. Но если третья 10-минутка – сплошные качели в разные стороны, то в финальной "Бург" вполне мог обеспечить себе победу. Лидер группы оторвался от "Прометея" на 8 очков, но проиграл концовку и вынужден был играть овертайм.

Но там слобожанцам не хватило "физики". Добавились и проблемы с реализацией. У того же Клэвелла сбился прицел, поэтому в овертайме украинский гранд набрал всего 8 пунктов и потерпел поражение. Самым результативным в составе "Прометея" стал Иссуф Санон – 18 очков, 5 подборов, 3 передачи за 28 минут на паркете.

После семи сыгранных матчей слобожанская команда идет на 6-й позиции в группе A Еврокубка. В активе команды Ронена Гинзбурга 3 победы. Следующий поединок – 14 декабря против румынского "Клужа".

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Баскетбол