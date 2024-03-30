Як продовжити лікування туберкульозу, якщо переїхав в інший регіон: відповідь МОЗ

Навіть якщо ви переїхали через війну чи з інших причин, ви можете звернутися за консультацію та допомогою за новим місцем проживання.

Що робити, якщо необхідно обстежитися на туберкульоз:

Зверніться до фтизіатра. Ви можете знайти фтизіатра у будь-якому медичному закладі, де є такий лікар, або у найближчому протитуберкульозному закладі, які є у кожній області та в Києві. Вам не потрібне направлення, візьміть із собою лише паспорт або посвідчення ВПО.

Зверніться до нового сімейного лікаря. Він допоможе вам пройти усі необхідні обстеження, поставить діагноз, призначить лікування або, за необхідності, направить на госпіталізацію в регіональний протитуберкульозний центр.

Лікування туберкульозу триває місяцями та потребує регулярних консультацій, аналізів та інших обстежень. Ліки проти туберкульозу видають безкоштовно у закладах первинної медичної допомоги та пульмонологічних центрах.

У МОЗ зазначили, що якщо ви змінили регіон, то попередній сімейний лікар не зможе забезпечити вас необхідними препаратами, якщо він знаходиться в іншій області.

Що робити, якщо ви вже лікуєтеся від туберкульозу, але переїхали в інший регіон:

Зверніться до найближчого фтизіопульмонологічного центру. Там вам нададуть необхідний догляд і лікування.

Підпишіть декларацію з новим сімейним лікарем. Він допоможе відновити терапію та супроводжуватиме ваше лікування.

Адреси та контакти протитуберкульозних закладів можна дізнатися, зателефонувавши у контакт-центр Національної служби здоров'я України - 16-77, або за посиланням - https://bit.ly/3k24OnP